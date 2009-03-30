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Ekonomi

Rusya bu yıl yüzde 4.5 küçülebilir

Dünya Bankası, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 4,5 oranında küçülebileceğini duyurdu.

30 Mart 2009 03:00

Dünya Bankası, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 4,5 oranında küçülebileceğini duyurdu.

Rus haber ajansı RİA Novosti, Dünya Bankası tarafından yayımlanan ülke raporunun Rusya ile ilgili bölümünde, "Küresel mali durumun daha kötü olması ve bir varil petrol fiyatının da 45 dolar civarında seyretmesi Rusya'nın ekonomisinde yüzde 4,5'lik bir küçülme meydana getirebilir" değerlendirmesinde bulunduğunu duyurdu.

Habere göre Raporda, küresel krizin Rus ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin 2009 yılının ilk 6 ayında görülmesinin beliklendiği belirtilerek, "Eğer dünya genelindeki gerçek ekonomilerdeki krizin yayılması devam ederse özellikle Rusya ve diğer ülkelerin hızlı bir şekilde yaralarını sarması pek mümkün görünmeyecek" denildi.

Dünya Bankası raporunda, Rusya'daki büyüme krizinin daha da derinde olduğu ve mevcut krizin 1998 yılındaki krizden daha uzun süre devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Rusya'da GSYİH geçen yıl yüzde 5,6 oranında artış gösterirken, Dünya Bankası'nın geçen yıl aralık ayında yayımladığı 2009 yılı raporunda Rus ekonomisindeki küçülmenin yüzde 3 oranında olması öngörülmüştü.

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