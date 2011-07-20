-RUSYA BU YIL 90 MİLYON TON TAHIL BEKLİYOR MOSKOVA (A.A) - 20.07.2011 - Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Viktor Zubkov, ülkede bu yıl yaklaşık 90 milyon ton tahıl hasadı bekledikleri söyledi. Zubkov, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in kendisini kabulünde yaptığı konuşmada, daha önce beklentilerinin 85 milyon ton civarında olduğunu ancak son verilere göre bu rakamın 90 milyon tona yükseldiğini söyledi. Tahıl hasadının geçen yıl yaşanan kuraklık ve yangınlar yüzünden son derece düşük olduğunu ancak bu yıl 90 milyon ton civarında ürün beklediklerini ifade eden Zubkov 13 temmuz itibariyle 7,5 milyon ton tahılın toplandığını vurguladı. Rusya'da geçen yıl tahıl ürünlerindeki düşüş nedeniyle ihracat geçici olarak yasaklanmıştı.