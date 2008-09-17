Rusya borsasında işlemler bugün de durdu

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (6)

Moskova Borsası'nda keskin düşüş

Rus borsası bir saatliğine kapatıldı

ABD Merkez Bankası’nın dünyanın en büyük sigorta şirketi American International Group'u (AIG) 85 milyar dolar borç vererek devralması dünya borsalarını kısmen rahatlattı ama Rusya borsasındaki kriz bugün de devam etti.Moskova borsası OPEC'in petrol fiyatının 86 dolara indiğini açıklamasının ardından yeniden düşüşe geçti ve öğlen saatlerinde bugün işlemlerin durdurulduğu açıklandı.Rusya'da dün yüzde 17'nin üzerinde bir düşüşle kapatan borsada MICEX endeksi güne yükselişle başlarken, RTS endeksi düşüşle başladı.Ancak sadece bir kaç saatliğine sona eren dünkü panik havası öğlen saatlerinde yine borsaya hakim olmaya başladı ve panik satışları arka arkaya gelmeye başladı.Rusya'nın en büyük bankası Sberbank hisselerinin yüzde 26 oranında değer kaybettiği borsada hem MICEX hem de RTS endeksinin de yüzde 10'luk düşüş göstermesi üzerine yerel saatle 12.51'de (TSİ 11.51) tüm işlemler durduruldu.Bu arada Rus Nezavisimaya gazetesi bugünkü sayısında hükümetin istikrar fonundaki birikimleri şirketlerinin hisse senetleri için harcamayı planladığını ancak bunun çok riskli bir durum olduğu belirtilerek, Rus borsasının dış piyasalardan çok fazla etkilendiği kaydedildi.Rus "Gazeta" gazetesi de Rus borsasına tam bir panik havasının sahip olduğunubelirterek, "Moskova Borsası 18 Mayıs’tan beri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti, Ancak buna rağmen Rusya borsasının son yıllardaki gelişme hızı hem Avrupa hem de ABD'ninkinden daha fazla. Bu düşüş Rusya borsası için kritik bir durum oluşturmuyor" görüşleri savunuldu.Ülkenin resmi gazetesi sayılan "Rossiyskaya Gazeta" da borsadaki düşüşün uluslararası borsaların düşüşünün ardından meydana geldiği belirtilerek, "Borsada düşüş yaşayan şirketlerin sahipleri kendi hisselerini satın almaya başladı. Lukoil'in sahibi Vahit Alekperov ve Yardımcısı Leonid Fedun sadece bir gün içinde şirketlerinin 1 milyar rublelik (yaklaşık 400 milyon dolar) hissesini satın aldılar. Severstal şirketi de 400 milyon dolarlık hisse senedi alımıyapacaklarını açıkladı" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ta da bugün konuyla ilgili yayımlanan haberde, Rus borsasındaki düşüşün başlıca nedeninin ABD'deki sorunlar olduğu savunuldu ve gelecekte yaşanılabilecek en kötü senaryo konusunda da şu görüşlere yer verildi:"Rus şirketlerinin hisse senetlerin düşüşü bu şirketlerin kredi bulmasını engelleyecek ve bir çok büyük şirket iflasla karşı karşıya kalacak. Borsanın düşüşünü devlet önleyebilir. Başbakan Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada yatırımcıları sakinleştirmeye çalışarak, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın borsayı ayakta tutmak için 475 milyar ruble (18 milyar 482 milyondolar) harcadığını vurguladı."