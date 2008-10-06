Rusya borsası yine kapatıldı

MICEX Endeksinin 781.8 puan kaybetmesiyle böyle bir karar alındı. Enerji, madencilik ve bankacılık, borsada en çok değer kaybeden sektörler oldu. Moskova Borsası böylece 1998'den beri ilk kez bu oranda bir düşüş yaşadı.



İlerleyen saatlerde borsanın açılması bekleniyor. Ancak borsanın açılmaması durumunda yabancı yatırımcıların İMKB'de daha fazla satış yapabilecekleri ifade ediliyor.

Rusya iki hafta önce yaşanan sert düşüşler sonrası yine borsasını kapatma kararı almıştı. Bu kararın İMKB'ye etkisi yine satış yönünde gerçekleşmişti.



Küresel finansal krizin etkilerinin Avrupa'da da ciddi biçimde hissedilmeye başlanması ve bir çok bankanın mali sıkıntıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa borsaları da düşüşle açıldı.

Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan “FTSEurofirst 300” endeksi şu sıralar yüzde 4,15 düşerek 1.044,16 puana geriledi.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi ise yüzde 4,53 değer kaybederek 4.754,63 puana, Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi yüzde 4,21 düşerek 5.553,02 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 4,62 azalarak 3.892,17 puana indi.

İspanya'da Madrid borsasında IBEX endeksi yüzde 4,15, İtalya'da Milano borsası yüzde 3,45 değer kaybetti.



Borsada en fazla bankaların hisseleri düştü



Fransız BNP Paribas'ın hisseleri yüzde 4,2, Credit Agricole'nin yüzde 6, Dexia'nın yüzde 12,8 ve Societe Generale'ın yüzde 6,9 geriledi. Commerzbank'ın hisseleri de yüzde 15,7 değer kaybetti.



