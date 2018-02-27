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Dünya

Rusya, BMGK'daki İran tasarısını veto etti

Rusya'nın veto ettiği tasarıda, İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği iddiası yer alıyordu

27 Şubat 2018 03:56

Rusya, İngiltere taarfından hazırlanan ve İran'ın, Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesiyle ilgili endişeleri dile getiren BMGK karar tasarısını veto etti.

BMGK'de oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı. Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.

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