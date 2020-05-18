Rusya, Bloomberg'in "Uzmanlar Koronavirüs'ün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini bilmek istiyor" başlığına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Koronavirüs'ün neden daha fazla Rus’u öldürmediğinin’ sorulduğu bir başlık nedeniyle Bloomberg ajansına tepki gösterdi. Başlığın değiştirildiğini söyleyen Zaharova, "Rusya’ya karşı salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bloomberg ajansı Rusya’da Koronavirüs kaynaklı ölümler konusundaki yazısının başlığını iki kez değiştirdi. Yazının ilk başlığı ‘Uzmanlar Koronavirüs'ün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini bilmek istiyor’ şeklindeydi. Başlığa tepki gösteren Mariya Zaharova, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Rusya’ya karşı salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı, bunu herkes anladı” ifadelerini kullandı.

Zaharova daha sonra gönderisini yenileyip Bloomberg’in başlığın ‘garip olduğunu’ fark ettiğini ve değişikliğe gittiğini belirtti. Başlığın ilk olarak ‘Uzmanların koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğine ilişkin soruları var’ şeklinde değiştirildiğini kaydeden Zaharova, “Bu da ayrı bir mesele. Belli ki uzmanlar gücenmiş” ifadelerini kullandı.

Rus Sözcüye göre, bir gün sonra, yani 16 Mayıs’ta başlık yine değiştirildi ve ‘Uzmanların Rusya’daki Kovid-19 ölümleri verileri konusunda soruları var’ halini aldı.

Söz konusu yazıda Rusya’da doğrulanmış koronavirüs vakaları arasındaki ölümlerin neden diğer ülkelerdekinden katbekat daha az olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.