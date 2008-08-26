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Dünya

'Rusya bizi silmek istedi'

"Rusya topraklarımızı zorla aldı, Gürcistan'ı haritadan silmek istedi"

26 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, "Rusya topraklarımızı zorla aldı, Gürcistan'ı haritadan silmek istedi" dedi. Saakaşvili, Gürcistan Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanıma kararını değerlendirdiği açıklamada, Rusya'nın inanılması güç adım attığını, büyük bir yanlışın içine düştüğünü söyledi.

Saakaşvili ulusal televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında, Rus işgaline birlik içinde karşı durmaya çalıştıklarını söyledi ve Gürcistan'ın artık yalnız olmadığını, tüm batının kendilerine güçlü destek verdiğini belirtti.

Saakaşvili, "Bizim toprak bütünlüğümüzle ilgili sorun artık uluslararası bir sorun haline dönüştü. Toprak bütünlüğümüzü barışçıl yöntemlerle, uluslararası diplomasi yoluyla mutlaka sağlayacağız. Rusya ülkemizden iki büyük toprak parçası alarak büyük bir yanlışın içine düştü. Rusya'nın bu saldırılarına karşı sabır göstermeliyiz. Birlik ve bütünlüğümüzü daima korumalıyız" dedi.

 

Gürcistan'ın NATO üyeliği

 

Açıklamasında ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya tam üye olmak istemesine de değinen Saakaşvili, bölgede yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra NATO'ya acil olarak girmeleri gerektiğini kaydetti. Gürcistan'ın demokratik bir dünyanın parçası olduğunu vurgulayan Saakaşvili, "NATO'ya sonunda gireceğiz. Bu yoldan geri dönüşümüz yok" dedi.

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