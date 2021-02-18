Rusya, bir Estonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova , Rus diplomatın Estonya'dan sınır dışı edilmesine yanıt olarak Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu.

Zaharova, "Bir süre önce yemin ederek görevine başlayan yeni Estonya hükümeti, belki de Washington ve Brüksel'e bu şekilde sadakatini göstermeye çalışarak hiçbir haklı neden göstermeden Tallinn'deki Rus Büyükelçiliği diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti. Diplomatımız kültür, eğitim, yani iş birliğinin hâlâ devam ettiği alanlarla ilgileniyordu" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre; Zaharova, Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinin kararlılıkla protesto edildiğine vurgu yaparak, "Rusya'nın yanıtı gecikmedi, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi çağrıldı, sert bir protesto notası verildi ve Estonya diplomatik misyonunun diplomatlarından birinin sınır dışı edileceği iletildi" ifadesini kullandı.