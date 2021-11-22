Rusya, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin uydu görüntülerini Lübnan'a verdi

Rusya, büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'na ilişkin uydu görüntülerini Lübnan'a gönderdi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, resmi temasları için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Lavrov, Buhabib'e, patlamanın yaşandığı 4 Ağustos 2020'deki limanın uydu görüntülerinin Beyrut'a verildiğini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, 29 Ekim'de yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini resmi şekilde Rusya'dan istediği bildirilmişti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, 17 Kasım'da, Beyrut'taki liman patlamasına ait uydudan çekilen görüntülerin, Lübnan'a verileceğini açıklamıştı.

Beyrut'taki liman patlaması

Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.