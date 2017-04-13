Rusya Beslan olayı nedeniyle mahkumiyet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Beslan kentindeki bir okulda yaşanan rehine krizinde Moskova'nın "ciddi hataları" olduğuna hükmetti.

Çeçen milisler, 1 Eylül 2004'te bir ilkokulu basarak bin 100'den fazla kişiyi rehin almış, Moskova'nın müdahalesi sonucu kanlı sona geren rehine krizinde 186'sı çocuk olmak üzere 331 kişi hayatını kaybetmişti.

"Orantısız şiddet kullanıldı"

Rehine krizinin kurbanları ve kurban yakınlarından oluşan 409 kişinin şikayetini değerlendiren AİHM, rehine eylemini gerçekleştirenlerin geri adım atmaması nedeniyle rehine eyleminin üçüncü gününde Rusya'nın zor bir karar verdiğini, ancak Rus birliklerinin okula müdahalesinde kullandığı şiddetin orantısız olduğu kanısına vardı.

AİHM, bu nedenle de Rusya'nın her şikayetçi için 5 bin ila 30 bin Euro arasında değişen tutarlarda, toplam ise 3 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminatın belirlenmesinde Rusya'nın bugüne kadar kurban yakınlarına ödediği tazminatın da dikkate alındığını belirtti.

AİHM'ye başvuran 409 kişi, Rus hükümetinin o dönem tüm risklere karşın okulda gerekli güvenlik önlemlerini almadığını öne sürmüştü. Kurtarma operasyonunun gerekli önlemler ışığında hazırlanıp, yürütülmediğini belirten kurban yakınları, devletin rehinelerin hayatını koruyamadığını öne sürmüştü. Rus güvenlik güçleri içinde sorumluluğu olan kişilere yönelik soruşturmanın da yetersiz olduğu belirtiliyor.

Kremlin: Kararı kabul etmiyoruz

Kremlin sözcüsü Dimirti Peskov kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, AİHM'in terör saldırısı kurbanı olmuş bir ülkeye yönelik verdiği kararın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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DW/dpa/AFP/GA/HS