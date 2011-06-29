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Ekonomi

RUSYA BELARUS'UN ŞALTERİNİ İNDİRDİ MİNSK (A.A)

29 Haziran 2011 19:41

-RUSYA BELARUS'UN ŞALTERİNİ İNDİRDİ MİNSK (A.A) - 29.06.2011 - Rusya, Belarus'a verdiği elektriği borçlar nedeniyle kesti.  Rusya'nın elektrik tekeli Inter RAO, Belarus'a elektrik arzının, 1,2 milyar rublelik (43 milyon dolar) borcun tamamı ödenene kadar kesildiğini bildirdi.  Belarus Enerji Bakanlığı Sözcüsü Lyudmila Zenkovich da Belarus'un borçları ne zaman ödeyebileceğinin netlik kazanmadığını ifade etti.  Rusya'dan ithal edilen elektrik Belarus'un ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılasa da 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çöküşünden bu yana en kötü finansal krizi yaşayan ülke üzerindeki baskıyı artırdı. Belarus, kriz sırasında parasını devalüe etmek zorunda kaldı.  Ekonomistler, Belarus'un ekonomisini istikrara kavuşturmak için hızla en az 9 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.  Rusya, eski bir Sovyet ülkesi olduğu için Belarus'a geçen hafta 800 milyon dolar acil kredi verdi, ancak bu miktar ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.    

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