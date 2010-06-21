Rusya Belarus'un gazını kesti!

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev bugün Gazprom Başkanı Aleksiy Miller ile yaptığı toplantıda, Belarus’a gönderilen gazın "Rusya’nın çıkarlarının korumak adına kesmeleri" talimatı verdi.



Miller da yaptığı açıklamada şirketin Belarus’a verdiği gazı kademeli olarak yüzde 85’e kadar düşüreceğini belirterek, yüzde 15’lik gazın ise Rus gazının batıya sevkinde de kullanılan boru hattının faaliyetinde aksama olmaması için gönderilmeye devam edileceğini kaydetti.



Belarus üzerinden gönderdikleri gazı Ukrayna hattından da verebilecekleri için Avrupalı tüketicilerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini söyleyen Miller, yaz aylarında talebin düşmesinden dolayı boru hatlarının tam kapasite çalışmamasının da tüketicilerin bir sorunla karşılaşmasını engelleyeceğini söyledi.



Gazprom, geçen hafta yaptığı açıklamada, Belarus’un borcunu ödememesi halinde bu ülkeye verilen gazın yüzde 85 oranında kesileceği uyarısında bulunmuş ancak Belarus borcu olmadığını belirterek Rusya’nın bu talebine karşı çıkmıştı.



Merkezi Moskova’da bulunan Metropol yatırım bankası da müşterilerine yönelik yaptığı açıklamada, Gazprom’un sevkiyatı durdurmasının talebin düşük olduğu bu sezonda şirketin Avrupa’daki müşterilerini olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Gazprom, Almanya’ya gazı Ukrayna ve Polonya üzerinden gönderebilir.



Bu çatışmanın kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz" denildi.



Rusya’nın yakanı müttefiklerinden olan Belarus ile ilişkileri son dönemde bazı ekonomik konular nedeniyle gerilmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Rusya’nın gaz ve petrolü 1 temmuzda Kazakistan-Belarus ve Rusya arasında yürürlüğe girecek gümrük birliği vesilesiyle kendilerine indirimli fiyattan satmayı taahhüt ettiğini ileri sürerken, Moskova bu iddiayı reddediyor.



Gazprom Belarus’un bu yıl için Rus gazının bin metreküpüne 187 dolar ödemesi gerektiği konusunda ısrar ederken, Belarus ise bunun 150 dolar olması gerektiğini savunuyor.



Nitekim, Lukaşenko geçen hafta yaptığı açıklamada, Belarus’un Gazprom’a bir borcu olmadığı ve Moskova’nın yakın bir müttefikini kaybedebileceği uyarısında bulunarak, "Müttefik bir ülkeye karşı böyle davranılması kabul edilemez" demişti.



Belaruslu yetkililer, Gazprom’un da Avrupalı tüketicilerine gönderdiği gazın transit ücretinden dolayı kendilerine aynı miktarda borcu bulunduğunu savunurken, Gazprom bunu kabul etmiyor.