Rusya, Belarus'a 12 bin 700 asker gönderiyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Zapad-2017 isimli askeri tatbikat için Belarus'a yaklaşık 13 bin asker göndereceklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Belarus'ta 14-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zapad-2017 tatbikatı için Belarus'a 12 bin 700 asker ve neredeyse 700 parça askeri araç göndereceklerini söyledi.

Fomin ayrıca, tatbikatın "tamamen savunma ve terörle mücadele amaçlı olacağını" belirtti.

Öte yandan Fomin, Belarus'taki tatbikatın 'Litvanya, Polonya ya da Ukrayna'yı işgal etmek için kullanılacağı' yönündeki iddialarınsa gerçekle bir ilgisi olmadığını vurguladı.