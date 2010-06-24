Rusya-Belarus gaz krizi aşıldı

T24- Belarus'un Rusya'ya olan doğalgaz borcunun tamamını ödediği ve Rusya'nın Belarus'a doğalgaz sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldığı açıklandı.





Rus enerji devi Gazprom, Belarus'un borcunu ödediğini doğruladı. Rusya, Belarus'un yaklaşık 200 milyon dolar tutarında doğal gaz borcunu nakit olarak ödemesini talep etmiş, olumsuz yanıt alınca gaz sevkiyatını aşamalı olarak düşürmeye başlamıştı.





Belarus ile Rusya arasında transit doğalgaz sevkiyatı konusunda anlaşmazlık ise sürüyor. Minsk yönetimi, Rusya'nın transit geçiş konusunda kendisine 260 milyon dolar borcu olduğunu öne sürüyor.