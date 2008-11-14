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Ekonomi

Rusya Belarus ekonomisine 2 milyar dolar verecek

Belarus'un sıkıntılı dönemden geçen ekonomisini istikrarlı hale getirmesine yardımcı olması için Rusya'dan 2 milyar dolarlık kredi alacağı bildirildi.

14 Kasım 2008 02:00

Belarus'un sıkıntılı dönemden geçen ekonomisini istikrarlı hale getirmesine yardımcı olması için Rusya'dan 2 milyar dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Belarus Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın iki ülke maliye bakanları tarafından dün Moskova'da imzalandığı belirtilerek, Uluslararası Para Fonundan da (IMF) 2 milyar dolarlık kredi talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Minsk yönetimi Rusya'dan aldığı 15 yıl vadeli 2 milyar dolarlık krediyle küresel ekonomik krizden son derece kötü etkilenen ekonomisini düzeltmeye çalışacak.

Belarus son 6 hafta içinde 5,6 milyar dolarlık altın rezervinin yaklaşık yüzde 10'luk bölümünü para biriminin değerini korumak için kullandı.

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