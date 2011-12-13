Rusya: Batının Suriye tutumu ahlaksızca

T24 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflere yönelik baskı uygulamayı reddedip, kendilerini BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engellemekle suçlayan Batının tavrının ''ahlaksızca'' olduğunu söyledi.



Lavrov, temaslarda bulunmak için Rusya'ya gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Murad Medelci ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Arap Birliği'nin Suriye konusundaki çalışmalarına Rus gözlemcileri dahil ederek katılmaya hazır olduğunu açıkladığını belirterek, ''Eğer Arap partnerlerimiz hazırlarsa, böyle bir işbirliğine BRICS ülkelerinden gözlemciler de katılmaya hazır'' diye konuştu.



Suriye konusunda yaptırımların daha önce yaşanan deneyimler sayesinde faydalı olamayacağına inandıklarını söyleyen Lavrov, ''Bu yaptırımları sadece çok aşırı durumlarda yapmalıyız. Biz tek taraflı baskıyı artırma yerine barış arayışı konusunda kararlı olunması çağrısında bulunuyoruz. ABD, AB ve bazı diğer ülkelerdeki partnerlerimiz Suriye'ye en fazla halkı etkileyecek olan ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla yaptırım uygulanması konusunda çok kesin bir pozisyon içindeler. Bu kati pozisyonun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum'' dedi.



Şiddet nereden gelirse gelsin bunu çok kesin bir şekilde kınadıklarını belirten Lavrov, ''Kararlılığımız seçici olmamalı. Muhalefetin silahlı kanadına baskı yapmayı reddedip bizleri BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını engellemekle suçlamak en basit terimiyle ahlaksızca bir şey'' ifadesini kullandı.



Rusya ve Çin'in Suriye'de çatışan iki tarafa da şiddeti sona erdirme çağrısında bulunan alternatif deklarasyon tasarısı hazırladığını kaydeden Lavrov, ''Humus'taki muhalifler okullara ve hastanelere saldırdılar. Bu da amaçlarının insani bir felaket yaratıp dış güçlere ülkeye müdahale zemini yaratmak olduğunu net şekilde göstermekte'' diye konuştu.









