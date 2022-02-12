Rusya: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

"Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var"

Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova , Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Beyaz Saray'ın histerisi her zamankinden daha açık. Anglo-Saksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, "Provokasyonlar, yanlış bilgilendirmeler ve tehditler, kişinin kendi problemlerini çözmede kullanmayı en çok sevdiği yöntemlerdir. Amerikan askeri-politik makinesi, insanların hayatlarını bir kez daha harcamaya hazır. Tüm dünya, militarizm ve emperyal hırsların kendisini ifşa etmesini izliyor. Ve Bloomberg öncülüğündeki propaganda ekibi tüm bunlara su taşıyor" diye ekledi.