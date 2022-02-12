Rusya: Batı, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen açıklamalara yanıt verdi.
Sputnik'in haberine göre Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2021 sonu ile 2022 başında, dünya enformasyon alanı, ölçeğinde ve karmaşıklığında eşi görülmemiş bir medya kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyanın amacı, dünya topluluğunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığına ikna etmek" denildi. Batı medyasının, dürüst gazetecilik standartlarına aykırı olarak 'Moskova’nın saldırgan niyete sahip olduğu tezini kamuoyuna aşılamak' amacıyla açık dezenformasyon yaydığı ve manipülasyonlara başvurduğu kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca kez yaptığı açıklamaların görmezden gelindiği vurgulandı.
"Batı askerlerini Rusya sınırına doğru ilerletiyor"
Bakanlık ayrıca, Batı’nın askeri altyapısını Rusya sınırlarına doğru ilerlettiği, Ukrayna’ya askeri ve teknik destek sağladığı ve bu ülkeyi silahlandırdığı, askeri uzmanlarını bu ülkeye gönderdiği, geniş çaplı ve tehlikeli tatbikatlar düzenlediği yönündeki endişelerin de görmezden gelindiğini kaydetti.