Rusya: Batı, Suriye'deki karanlık güçlere yatırım yapıyor

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı iddiaları üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın soğuk savaş döneminde bile görülmeyen kabalığa başvurarak Rusya’ya yönelik cepheleşme politikasını izlediğini savundu.

Mistura'dan kapsamlı ve bağımsız soruşturma çağrısı

Sputnik'te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

De Mistura, Duma'daki saldırı iddiaları için ''kapsamlı ve bağımsız'' bir soruşturma çağrısı yaptı.

Nebenzya: Soğuk Savaş döneminde bile…

Oturumda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "ABD, İngiltere ve Fransa yönetimi, hiçbir neden olmadan ve sonuçları düşünmeden Rusya'ya yönelik cepheleşme politikasını izliyor ve diğerlerini de buna itiyor" dedi.

Rusya'ya yönelik iftira, hakaret, savaşçı söylem, şantaj, yaptırım ve güç kullanma tehditleri dahil geniş yelpazede yöntemlerin kullanıldığını söyleyen Nebenzya, "Utanmadan Rusya'yı tehdit ediyorlar. Bunu yaparken kullandıkları ton ise tüm sınırları aştı. Soğuk savaş döneminde bile selefleriniz ülkeme karşı böyle kabalığa cesaret etmezdi" ifadelerini kullandı.

"Dış sponsorların desteğini alan terörist ve aşırılık yanlıları yeniliyor" diyen Rus diplomat, "Hatırlatayım söz konusu olan donattığınız, finanse ettiğiniz ve meşru hükümeti değiştirmek için bu ülkeye attığınız terörist ve aşırılıkçılardır. Şimdi neden bu yenilginin, bu karanlık güçlere politik ve maddi sermaye yatıranlarda histeriye yol açtığı anlaşılıyor" diye ekledi.

“Kaosun bulanık sularında balık avlamaya çalışıyorsunuz”

Nebenzya, "Girdiğiniz her yerde, dokunduğunuz her şeyde sizden sonra kaos kalıyor ve sizler bu kaosun bulanık sularında balık avlamaya çalışıyorsunuz ama sadece mutant balıkları yakalayabiliyorsunuz" diye kaydetti.

Rus diplomat, "Konu ne olursa olsun net bir stratejiye sahip olmamanız sadece bizde değil bu salonda oturanların çoğunda şaşkınlık yaratıyor, sadece onlar bunu açık bir biçimde size söyleme cesaretini bulamıyor" dedi.

Nebenzya, bu ülkelerin özellikle konu Suriye olunca düşmanlıklarının güçlü biçimde tezahür ettiğini de sözlerine ekledi.

Nebenzya, "Duma'daki provokasyon son derece geçen yılkı Han Şeyhun olayını hatırlatıyor. Bu iki olayı birleştiren nokta, eylemin planlanmış niteliği" dedi.

Han Şeyhun'daki provokasyonun ardından Akdeniz'deki ABD savaş gemilerinin Suriye'nin Şayrat hava üssünü vurduğunu hatırlatan Rus diplomat, "Savaş gemilerinin eylemlerine yönelik yapılan analiz, ABD'nin bu operasyona çok önceden hazırlanmaya başladığını gösterdi" diye kaydetti.

ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, oturumda yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah kullanımına "BMGK'nin kararı ne olursa olsun" yanıt vereceğini söyledi.