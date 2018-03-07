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Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto

Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA)- SURİYE Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde  Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti

07 Mart 2018 17:16

Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA)- SURİYE Dernekler Platformu üyeleri, Rusya Başkonsolosluğu önünde  Doğu Guta\'da sivillere yönelik saldırıları protesto etti.
İstiklal Caddesi\'ndeki Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba, polis ekipleri açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek izin vermedi. 
Polisler, gruba açıklamayı Galatasaray Lisesi önünde yapabileceklerini belirtmesi ardından grup buraya geldi. Suriye rejimi ve  Rusya\'yı protesto eden grup Suriye bayrağı ve dövizler açtı. Grup adına Arapça açıklama yapıldı.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.    

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