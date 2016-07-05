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Dünya

Rusya Başbakanı: Türkiye'ye gıda ambargosunun kaldırılması yönünde karar almadık

“Normalleşme sürecine girmemiz, tüm kapıları açtığımız anlamına gelmiyor”

05 Temmuz 2016 18:30

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunun kaldırılması yönünde bir karar alınmadığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Medvedev başkent Moskova yakınlarındaki Vırubovo köyünde salatalık ve domates yetiştirilen bir serayı gezdi. Yerli üreticiler Medvedev'e, Türkiye'ye yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılacak olması nedeniyle 'Türk domatesinin yeniden Rus domatesinin yerini alıp almayacağı' sorusunu yöneltti.

Medvedev soru karşısında, "Herhangi bir karar alınmadı. Neyin nasıl yapılacağını Türk partnerlerimizle konuşacağız. (Normalleşme sürecine girmemiz) hemen koşup tüm kapıları açtığımız anlamına gelmiyor. Nitekim yalnızca turizmle ilgili bir karar alındı" dedi.

Bu arada Medvedev serada tadına baktığı yerli domates ve salatalıklara ‘tam puan' verdi.

Medvedev daha önce de Türkiye'ye yönelik yaptırımların aşamalı olarak ve yerli üreticilere zarar vermeyecek biçimde kaldırılacağını belirtmişti.

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