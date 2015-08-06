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Dünya

Rusya Başbakanı: Türkiye'nin PKK operasyonları meşruiyet açısından kuşkulu

Medvedev, ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun Suriye topraklarını bombalaması ve Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına ilişkin değerlendirmede bulundu

06 Ağustos 2015 12:27

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevzilerine yönelik hava saldırısının meşruiyet açısından kuşku uyandırdığını iddia etti.

Mısır’ın El Ahram gazetesine özel konuşan Medvedev, ABD’nin IŞİD’le mücadele için oluşturulan koalisyon çalışmalarına değindi.Washington’ın söz konusu eylemleri ile Türkiye’nin Irak topraklarında PKK mevzilerine yönelik saldırıları arasında bağlantı kuran Rusya Başbakanı, “Koalisyon Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi by-pass edilerek oluşturuldu ve Suriye topraklarında faaliyetlerini Şam yönetiminin rızasını almadan yaygınlaştırdı. Bu tür faaliyetler, meşruiyet açısından ciddi kuşkular uyandırmakta. Bu arada Türk askeri uçakları da geçenlerde Irak’a yönelik saldırılar düzenledi. Bu da benzer şekilde (meşruiyet bakımından) kuşkular uyandırıyor” dedi.

Suriye ve Irak’ın bugünlerde IŞİD’le ilgili zor günler yaşadığını ifade eden Medvedev, “IŞİD sadece Ortadoğu ülkeleri için güvenlik tehditi oluşturmamakta. Terörizmle mücadele için Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geniş sayıda ülkelerin azami koordinasyon ve güçlerini birleştirmek lazım. Rusya Devlet Başkanı da uluslararası terörle mücadele cephesinin oluşturulmasını önermişti” şeklinde konuştu.

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