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Dünya

Rusya Başbakanı Putin: "Yeni bir soğuk savaşın temeli yok"

Eski başkan Putin, artık bir Sovyet tehdidinin bulunmadığını ancak Batı’nın bunu yeniden diriltmeye çalıştığını söyledi

11 Eylül 2008 03:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, füze savunma sistemiyle yeni bir silahlanma yarışı başlatılmasına karşı Batı'yı uyarırken, yeni bir Soğuk Savaş'ın temelinin olmadığını söyledi.

 

Putin, Şoçi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün ideolojik çelişkiler bulunmuyor, bir Soğuk Savaş'ın temeli yok. Karşılıklı düşmanlığın temeli yok. Rusya'nın emperyalist arzuları yok" dedi.

 

Eski başkan Putin, artık bir Sovyet tehdidinin bulunmadığını ancak Batı’nın bunu yeniden diriltmeye çalıştığını söyledi. ABD'yi bir "Roma imparatoru" gibi davranmakla suçlayan Putin, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ni, ABD'nin füze kalkanını topraklarında yerleştirmesine izin vermelerine karşı uyardı.

 

Putin "Lütfen Avrupa'da bir silahlanma yarışını tahrik etmeyin. Buna hiç ihtiyaç yok. Peki, biz ne yapmalıyız? Onlar füzelerini yerleştirirken rahat rahat oturmalı mıyız?" şeklinde konuştu. Vladimir Putin, Ukrayna NATO'ya üye olursa bunun "çok zararlı olacağını" da söyledi.

 

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