Rusya Başbakanı: Dünya savaşı çıkabilir

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Suriye konusunda uzlaşı sağlanamazsa yeni bir dünya savaşı çıkabileceği uyarısında bulundu. Medvedev, yeni bir dünya savaşı başlatmaktansa, tüm güçlerin Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturması gerektiğini kaydetti.

Sputnik’in haberine göre, olası bir kara operasyonlarının, savaşın tüm bileşenlerini içereceğini söyleyen Medvedev, "Bu yüzden de Amerikalılar ve Arap ortaklarımız kalıcı bir savaş isteyip istemedikleri konusunda iyi düşünmeli. Eğer bu savaşı kolayca kazanabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar, hele de herkesin birbiriyle savaştığı Arap coğrafyasında" dedi.



"Masaya oturulmalı"





Medvedev, "Yeni bir dünya savaşı başlatmak yerine; tüm taraflar, acımasız önlemler de dahil edilerek görüşme masasına oturtulmalı" diye ekledi.

Dmitriy Medvedev, Rusya ve ABD'nin ateşkesi garanti altına almak için çatışmanın tüm taraflarına baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki istikrarsızlıktan ABD, Suudi Arabistan ve bazı Avrupa ülkelerini sorumlu tutan Rusya Başbakanı, "Belki, Esad demokrasi örneği değil ancak orada acımasız kampanyayı başlatmak yerine bu ülkede seçimlerin yapılmasını teşvik etmek gerekirdi. Farklı siyasilere yönelik farklı değerlendirmemiz olabilir ancak bu, ülkeyi işgal etmek veya ülkeyi içinden yakmak için bir bahane olamaz. Ülkeyi iç savaş sardı. Şiiler Sünnilerle, Sünniler diğerleriyle, Dürzî, Hıristiyan, Aleviler ile bozuştu. Bunun kime yararı var?" yorumunda bulundu.

"Orada yaşananlar sorunu yaratmanın ne kadar kolay, çözmenin ise ne kadar zor olduğunu gösteriyor" diyen Medvedev, "Bir anda mevkidaşlarımız, Esad'ın kötü davrandığına karar verdi. Dış politikada böyle bir terime yer varsa eğer. Kimleri kastettiğimiz doğrudan söyleyeceğim. ABD'li ortaklarımızı, bazı Avrupalı ortaklarımızı ve örneğin Suudi Arabistan dahil Arap ortaklarımızı kastediyorum" diye ekledi.

Suriye'de Rus askeri uzmanların bulunduğunu ancak Rus ordusunun bu ülkede kara operasyonuna katılmayacağını kaydeden Medvedev, "Biz kara operasyonuna katılmak istemiyoruz, orada sadece uzmanlarımız var" dedi.

Rus hava operasyonunun kısıtlı olduğunu ifade eden Başbakan, "Elbette zaman sınırı var" diye konuştu.

Rusya'nın kendi ulusal çıkarlarını korumak için Suriye'deki çatışmaya müdahil olduğunu hatırlatan Medvedev, söz konusunun aşırı dincilerle mücadele olduğunu belirterek, "Suriye'ye kimlerin gittiğini biliyoruz. Onlar tamamen zombileşmiş caniler olarak geri dönecek ve daha önce Kafkasya'da, Moskova ve diğer kentlerimizde, Paris'te ve ABD dahil dünya genelinde yaptıklarını yine ülkemizde yapacaklar. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı tarafından, Suriye Devlet Başkanı'nın talebine olumlu yanıt verme ve bu askeri operasyona katılma kararı alındı" dedi.