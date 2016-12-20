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Rusya Başbakanı: Cezasız bırakmayacağız

Andrey Karlov, suikast sonucu yaşamını yitirmişti

20 Aralık 2016 12:01

Sputnik'ten Fuad Safarov, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin cezasız kalmayacağını söylediğini aktardı.

Safarov'un Medvedev'in basına yaptığı açıklamada "Bu çirkin cinayet beni şok etti. Uluslararası hukuka göre, elçinin öldürülmesi ciddi bir cinayet. Bu uygarlık ilişkilerinin dışına çıkan bir cinayet ve Rusya bunu cezasız bırakmayacak. Bunu organize edenlerle ilişkisi olanların hepsi hesap verecek" dedi. Medvedev, "Türk dostlarına bir fotoğraf sergisi açılışında Rusya’yı tanıtırken Karlov’a suikast yapıldı. Rusya işbirliği yapabilen, dostluk ve yardım edebilen, dünyayı uluslararası terörizmden koruyabilen bir ülke. Karlov’un silahı müzakerelerdi. Fakat katiller farklı dilde konuşuyor. Ve bu dil tüm normal insanlar için kabul edilemez. Karlov insanların değerlerini tüm hayat boyunca savundu. Karlov kahraman olarak hayatını kaybetti. Sadece elçiyi kurşunlamadılar, barış ve insan hayatını yüksek değerler olarak sayan herkese kurşun sıktılar" dediğini aktardı.

 

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