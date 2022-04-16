Rusya, Başbakan Johnson dahil olmak üzere 13 üst düzey Britanyalı yetkilinin ülkeye girmesini yasakladı

T24 Dış Haberler

Rusya, aralarında Başbakan Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın da bulunduğu 13 Britanya hükümet üyesi ve siyasetçinin ülkeye girmesini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı kararın, "Özellikle yaptırımlar olmak üzere Britanya hükümetinin sergilediği eşi benzeri görülmemiş düşmanca davranışlar sebebiyle alındığını" bildirdi.

Bakanlık, 10 kişilik listenin yakında genişletileceğini ifade etti.

Britanya, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Rusya'ya en sert duruş sergileyen ülkelerden biri olmuştu. Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasına rağmen AB ve ABD yaptırımlarına uyan Britanya, 2022 sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracağını duyurmuştu.

Britanya Başbakanı Johnson, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya gelmişti.