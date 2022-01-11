Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in 'KGAÖ Barış Gücü en fazla 10 güne Kazakistan'dan çıkacak' açıklamasının hemen ardından Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kazakistan'daki durum tamamen istikrara kavuşana dek barış güçlerinin ülkeden çekilmeyeceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması (KGAÖ) Örgütü barış güçlerinin Kazakistan'daki görevlerinin, ülkedeki durumun tamamıyla istikrara kavuşmasının ardından sona erdireceğini bildirdi. Şoygu'nun açıklaması, Kazakistan lideri Tokayev'in, barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacağını ve 10 güne kadar tamamen çekileceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

"Bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek"

Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, "KGAÖ, Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek" ifadelerini kullandı.