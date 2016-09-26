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BBC Türkçe

Rusya: Barbarlık suçlaması kabul edilemez

Rusya Suriye'de kendisini barbalıkla suçlayan ABD ve İngiltere'nin söylemini kabul edilemez olarak niteledi. ABD ve İngiltere Rusya'yı Suriye'de çatışmasızlık anlaşmasına uymamakla suçluyor.

26 Eylül 2016 19:15

Rusya Suriye'de kendisini barbalıkla suçlayan ABD ve İngiltere'nin söylemini kabul edilemez olarak niteledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bu tür bir dilin Suriye'deki beş yıllık iç savaşı bitirme çabalarına zarar vereceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda ABD, İngiltere ve Fransa çatışmasızlık kararının ardından Rusya'yı Halep kentine saldırılar konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power oturumdaki konuşmasında "Rusya ve Esad barışı sürdürmek yerine savaşıyorlar. Sivillere yardım ulaştırmaya çalışmak yerine insani yardım konvoylarını, hastaneleri ve insanları hayatta tutmaya çalışan yardım ekiplerini bombalıyorlar. Rusya'nın yaptığı terörle mücadele değil, barbarlık" demişti.

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Matthew Rycroft ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Moskova güçlerinin "Halep'in üstüne yeni bir cehennem açtığını" söyledi.

Rus sözcü Peskov ise günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada "İngiltere ve ABD'nin temsilcilerinin kullandığı ton ve söylem kabul edilemez. Bu çözüm sürecine ve ikili ilişkilerimize ciddi biçimde zarar verebilir. Çözüme ulaşma yolunda gereksiz duygulardan kendimizi arındırmalıyız" dedi.

Suriye'de çatışmasızlık kararının "pek etkili olmadığını" da söyleyen Peskov, Moskova'nın Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması konusunda umutlu olduğunu da ekledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün geceden bu yana en az iki sivilin yaşamını kaybettiğini söyledi. Kurtarma ekibinden bir kişi de Rus ve Suriye hava güçlerinin fosfor ve napalm gazı içeren cephane kullandıklarını öne sürdü.

Gözlemevi Halep'in doğusunda perşembe gününden bu yana Suriye ve Rus güçlerinin saldırıları sonucu en az 128 sivilin yaşamını kaybettiğini söyledi. Bu kayıpların 20'si çocuk ve dokuzunun kadın olduğu da belirtildi.

Muhalifler giderek gıda ve ilaç kıtlığı çektiklerini söylüyor.

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