Rusya, Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapattı; çalışanlarını sınır dışı ediyor

T24 Dış Haberler

Rusya; Estonya, Letonya ve Litvanya'nın attığı benzer adımlara karşılık olarak üç Baltık ülkesininin Rusya'daki konsolosluklarını kapadı ve Rusya vatandaşı olmayan tüm çalışanlarının sınır dışı edilmesine karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, beş Baltık kentindeki temsilcilerinin kapatılmasının ardından Estonya, Letonya ve Litvanya'nın ülkedeki en yetkili diplomatlarını çağırıp, kararı kınadığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinin Rus şehirlerindeki kapama kararlarında ''Kiev'e yaptıkları yardımların ve Ukraynalı milliyetçilerin suçlarının üzerini örtmelerinin'' de rol oynadığını ifade etti.

Baltık ülkelerinin konsoloslarının 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi.

Estonya, Letonya ve Litvanya; ülkelerindeki Rus konsolosluklarını kapatırken Rusya'nın Ukrayna'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.