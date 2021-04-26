T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, bağımsız haber sitesi Meduza'yı "yabancı ajan" ilan etti

26 Nisan 2021 08:51

T24 Dış Haberler

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkenin önde gelen bağımsız haber sitelerinden Meduza'yı "yabancı ajan" olarak tanıdıklarını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Meduza ile birlikte Moskova merkezli Pasmi'nin de "Rusya yasalarının gerekliliklerini yerine getirmek için yabancı ajan olarak tanındığını" ifade etti.

Meduza alınan kararı reddettiklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Meduza, 2014 yılında genel yayın yönetmeni Galina Timşenko ülkeden ayrılmaya zorlanınca Letonya'dan yayın yapmaya başlamıştı.

Rusya'da "yabancı ajan" ilan edilen kurumların tüm faaliyetlerini bildirmesi gerekiyor ve ağır mali denetimlere maruz kalıyorlar.

meduzarusyabağımsızhaber sitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24