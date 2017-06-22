Rusya: Bağdadi 'yüksek ihtimalle' öldürüldü

28 Mayıs gecesi Rus jetleri, toplantı yapan IŞİD liderlerinin üstüne bomba yağdırdı. Gece saat 00.35'te başlayan saldırı, 10 dakika sürdü. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin bu saldırıda öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Oleg Sıromolotov, "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.

Sıromolotov, toplantıda yer alan Bağdadi'nin kesin olarak ölüp ölmediğini doğrulamaya çalışıyor.

ABD: Henü doğrulayamıyoruz

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyon, Ebubekir El Bağdadi'nin Rusya tarafından öldürüldüğüne dair bilginin henüz doğrulanamadığını açıkladı.