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Dünya

Rusya Azez’de TIR garajını bombaladı

Saldırıda ölen olmadığı belirtildi

26 Kasım 2015 16:32

Kilis’ in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesi’nde Rusya’ ya ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının tır garajı olarak bilinen bölgeyi bombardımana tuttuğu bildirildi. Saldırıda ölen olmadığı ifade edildi.

Radikal’de yer alan habere göre,  Kilis'e 4 kilometre mesafedeki Azez'de TIR garajı olarak bilinen bölge Rus savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Dün akşam da TIR konvoyları Kilis'ten Suriye'ye geçtikten kısa sonra havadan bombalanmış, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün yine Azez’de Rusya’ ya ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının tır garajı olarak bilinen bölgeyi bombardımana tuttuğu bildirildi. Saldırıda ölen olmadığı belirtildi.

 

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