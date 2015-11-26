Rusya Azez’de TIR garajını bombaladı

Kilis’ in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesi’nde Rusya’ ya ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının tır garajı olarak bilinen bölgeyi bombardımana tuttuğu bildirildi. Saldırıda ölen olmadığı ifade edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, Kilis'e 4 kilometre mesafedeki Azez'de TIR garajı olarak bilinen bölge Rus savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Dün akşam da TIR konvoyları Kilis'ten Suriye'ye geçtikten kısa sonra havadan bombalanmış, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün yine Azez’de Rusya’ ya ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının tır garajı olarak bilinen bölgeyi bombardımana tuttuğu bildirildi. Saldırıda ölen olmadığı belirtildi.