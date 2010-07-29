Rusya Azerbaycan'a füze satıyor

T24- Rusya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Vedomosti, Moskova'nın Bakü'ye S-300 hava savunma sistemlerinin satışı konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.





Vedomosti bugünkü sayısında S-300 füzelerini üreten şirketten üst düzey bir yöneticiye dayandırarak yayımladığı haberde, Rus silah şirketi Rosoboronexport'un, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile geçen yıl 2 adet S-300PMU-2 Favorit satışı konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.





Adı açıklanmayan üst düzey yetkili, Azerbaycan ile yapılan anlaşmanın hükümlerinin yerine getirildiğini ve sözleşmenin bütün hükümlerinin bir veya iki yıl içinde tamamlanacağını ifade etti.





Vedomosti, Rosoboronexport şirketi yetkililerinin yorum yapmaktan kaçındığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sözcüsü Azer Kasımov'un da konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söylediğini duyurdu.





İngilizce yayımlanan "Moskova Savunma Özeti" dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mihail Barabanov da Vedomosti'ye yaptığı açıklamada, 300 milyon dolarlık anlaşmanın şu ana kadar eski bir Sovyet Cumhuriyeti tarafından Rusya'dan yapılan en yüksek silah alımı anlaşması olduğu söyledi.





Gazete, Rusya'nın daha önce Belarus ve Kazakistan'a da S-300 füzeleri sattığını ancak sözkonusu satışlarının fiyatının çok düşük olduğunu belirtti.





Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin dışında Çin ve Cezayir'e de S-300 füzeleri satarken, Moskova'nın Tahran ile S-300 anlaşması imzalamasına rağmen satış, şu ana kadar açıklanmayan nedenlerden ötürü gerçekleşmedi.





Vedomosti, Azerbaycan'ın 1990'lara kadar Sovyet coğrafyasındaki en gelişmiş hava savunma sistemine sahip ülke olduğunu ancak bu sistemlerin son derece eskidiğini de kaydetti.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de gazeteye yaptığı açıklamada, S-300 satışı yüzünden Azerbaycan ve komşusu Ermenistan ile ilişkiler dengesinin bozulacağına inanmadığını belirtti.





Rusya Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Puhov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın askeri alandaki modernizasyonu aktif bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, Bakü'nün Ukrayna, Belarus, İsrail ve Güney Afrika'dan silah satın aldığını söyledi.





Puhov, Moskova'nın hava savunma sistemlerini satmaması halinde Bakü'nün bunu İsrail veya Güney Afrika'dan temin edeceğini kaydetti.

