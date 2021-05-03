Rusya, Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ordusunun Ermenistan'ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınında "ek güvenlik garantisi" olarak iki yeni askeri üs kurduğunu açıkladı.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Paşinyan Ermeni parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "Bu, yalnızca Syunik bölgesi için değil Ermenistan için de ek bir güvenlik garantisi niteliğinde" dedi.

Üs kurulan bölge, Azerbaycan, Nahçıvan ile İran arasında sıkışmış durumda.

Rus haber ajansları da iki yeni askeri üsün kurulduğunu açıkladı. Rusya'nın Ermenistan'ın kuzeybatısında bir askeri üssü bulunuyordu.

Rus askerleri Dağlık Karabağ'da görev yapacak

Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçen yıl Kasım ayında altı hafta süren çatışmalar Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasıyla sonlanmıştı. Yapılan barış anlaşma gereği iki ülke Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da görev alması konusunda uzlaşmıştı.