Rusya-Azerbaycan arasında Karabağ zirvesi

'Rusya'dan Bakü'ye silah, Erivan'a kredi'

Rus basını

Nabucco anlaşmazlığı

'Gizli anlaşma'

'Sarkisyan da gidecek' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’le Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Moskova’da bir araya gelerek Karabağ sorununu ele alacakları görüşmeye başladılar.Rusya'yı ziyaret eden Aliyev, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "İki devlet arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde gelişmesinin başlıca nedeni, iki ülke liderleri arasındaki iyi ilişkilerdir" dedi.Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan'ın "dostu, komşusu ve stratejik ortağı" olduğunu belirterek, "Biz bu ilkelere dayanarak ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Küresel krizden dolayı ikili ticaret hacmi biraz geriledi, ancak bu yıl sonunda ticaret hacminin 3 milyar doları geçeceğini umuyoruz" diye konuştu.Medvedev de yaptığı konuşmada, Bakü ile ilişkileri sürekli üst seviyede tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Devamlı, düzenli şekilde görüşüyoruz ve iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele alıyoruz" ifadesini kullandı.Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla nazaran yüzde 40 oranında arttığına işaret eden Medvedev, "Bu yıl zor olacak. Temel amacımız ulaştığımız noktayı muhafaza etmek. Biz sadece enerji kaynakları alışverişinde değil, ticaret hacminde de önemli başarılara ulaştık" dedi.Rus İnterfaks ajansı, görüşme sırasında enerji konuları, özellikle de Azeri doğal gazı satışının ele alınacağını duyurdu.Aliyev ve Medvedev, yaptıkları kısa açıklamadan sonra, önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşmelere geçecekler.Rus basını, Medvedev’le Aliyev arasındaki görüşmelerde Karabağ sorunu ve doğalgaz pazarlığının öne çıkacağını yazdı. Kommersant gazetesi, İstanbul’da 7 Nisan’da yapılan “Medeniyetler İttifakı Forumu”na katılmayı reddeden Azeri liderin, o tarihten bu yana ilk dış gezisini Rusya’ya yapmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.Nezavisimaya gazetesi, Türk-Ermeni pazarlığından rahatsız olan Bakü’nün Moskova’dan, Ermeni işgali altındaki bazı Azeri topraklarını boşaltması için Erivan’a baskı yapmasını isteyebileceğini yazdı. Gazete, Azeri kaynaklarına dayanarak, Bakü’nün Ermenilerin boşaltacağı bölgelere Rus barış gücünün yerleşmesini istemediğini ve pazarlık kozu olarak masaya doğalgazı sürebileceğini kaydetti.Kommersant, Nabucco konusunda Ankara ile Bakü’nün başından beri anlaşmazlık içinde olduğunu, Türkiye’nin transit ülke olmak istemediğini yazdı. Nezavisimaya, Aliyev’in Moskova ziyaretinin bölgede şimdiye kadar dengeli bir siyaset izlemeye özen gösteren Azerbaycan’ın Rusya’ya yönelmeye başladığı şeklinde değerlendirilemeyeği yorumunda bulundu.Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’la Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yakında Moskova’ya geleceği söylentileri ise Kremlin tarafından doğrulanmadı.Muhalif Azeri gazetesi Yeni Müsavat, Türkiye ile Ermenistan’ın Karabağ sorunu çözülmeden sınırın açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını da içeren bir pakette anlaşmaya vardığını, Rusya’nın metni Azeri tarafına sızdırdığını ileri sürdü. Metinde Karabağ’dan söz edildiğini, ancak Ermenilerin somut bir söz vermediğini belirten Yeni Müsavat’a göre, Bakü-Ankara soğukluğunun nedeni Aliyev’in bütün ayrıntıları bilmesi.Bu arada, resmi kaynaklarca doğrulanmamasına rağmen, Kremlin'den Sarkisyan ziyaretiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Azerbaycan haber sitesi bakililar.az'nin bildirdiğine göre Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan 23 Nisan'da Dağlık Karabağ sorununu konuşmak üzere Erivan'daki KEİ Dışişleri Bakanları toplantısında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Moskova'ya davet edildiği öğrenildi.