Rusya: Ayasofya kararı Türkiye'nin içişleri

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara’nın Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştürme kararının Türkiye’nin kendi içişleri meselesi olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı” dedi.

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