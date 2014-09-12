Rusya, Avrupa'nın doğalgazını kısıyor

Gazprom Polonya, Slovakya ve Avusturya'ya doğalgaz sevkiyatını azalttı.

Avusturya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E-Control), anlaşılan miktardan yüzde 15 daha düşük doğalgazın iletildiğini söyledi.

E-Control yetkilisi Bernhard Painz, Rusya'nın kendi depolarını doldurması nedeniyle sevkiyatın azalmış olabileceğini kaydetti.

Polonyalı yetkililer ise gaz arzının yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Rus doğalgazı Polonya'ya Ukrayna ve Beyaz Rusya gibi transit ülkeler üzerinden ulaşıyor.

Gazprom, kısıntıların nedeni konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.