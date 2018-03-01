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Deutsche Welle

Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi düşünüyor

Rus haber ajansi RIA, Moskova'nın AİHM ile işbirliğine son verme seçeneğini değerlendirdiğini duryudu. Rusya, 2017'de hakkında en fazla başvuru yapılan ikinci ülke olmuştu.

01 Mart 2018 16:46

Rus haber ajansı RIA Moskova'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğine son vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Habere kaynak olarak ismi açıklanmayan hükümet görevlileri verildi. Moskova'nın bu seçeneği değerlendirmesinin gerekçesi olarak ise Strasbourg merkezli mahkemenin almış olduğu kararların çoğunun Rusya'nın çıkarlarına ters düşmesi gösterildi.

Rusya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakkında en fazla başvuru yapılan ülkeler sıralamasında 2017 yılında ikinci sırada yer almıştı. AİHM'e Rusya'dan yapılan başvuru sayısı 7 bin 747 olmuştu. Rusya 2017'de AİHM'in hakkında en fazla karar açıkladığı ülke olmuştu. Mahkeme Rusya ile ilgili bir yılda 305 karar aldı.

Rusya 2015 yılında anayasa ile çelişmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını geçersiz kılacak bir yasa çıkarmıştı. Bu karar, AİHM'in Rus Federal Güvenlik Servisi'ne yönelik aldığı bir kararın ardından gelmişti. Mahkeme, bir Rus vatandaşının cep telefonu konuşmalarını gizli olarak dinlemekle suçlanan servisin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmetmişti.

DW,rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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