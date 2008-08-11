Rusya ateşkes önerisini reddetti

Ülkeleri savaşırken onlar yarıştı

Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili bugün, AB temsilcilerinin önerdiği ateşkes taahhütnamesini de imzaladı ancak Rusya, 'Gürcü saldırıları hala sürüyor' diyerek ateşkes önerisini reddetti.Saakaşvili bunun ardından yaptığı bir açıklama ise, Rusya ile çarpışmalarda 80 ila 90 Rus askeri uçağının düşürüldüğünü ve yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Rus askeri yetkilileri, bugün, Rus silahlı kuvvetlerinin Güney Osetya'daki kayıplarını 18 ölü ve 52 yaralı olarak açıklamış, 4 uçak kaybettiklerini bildirmişlerdi. Rusya, 14 askerinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.Güney Osetya’ya saldırarak büyük komşusu Rusya’yı öfkelendiren Gürcistan, Abhazların yenicephe açması, Rus tanklarının başkent Tiflis’e ilerlediği haberleri ve denizden de ablukayaalınması üzerine askerlerini çekerek Moskova’ya ateşkes önerdi, ancak Rus saldırıları artarakdevam etti. Böylece topyekün bir savaşa dönüşmesinden korkulan çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez barış umudu doğdu.Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, dün sabahtan geçerli olmak üzere ateşkes ilanettiğini ve Gürcü birliklerinin Güney Osetya’dan çekilmeye başladığını açıklamıştı.Amerikan kaynakları ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Condeleezza Rice’a, barışın sağlanabilmesi için Saakaşvili’nin iktidardan mutlaka ayrılması gerektiğini söylediğini bildirdi. Ancak Lavrov, “Rus vatandaşlarını öldürme emri veren Saakaşvili’ye artık ortağımız gözüyle bakamayız. Ama, söylediğimiz koşullar uygulanırsa Saakaşvili’nin geleceğinden bağımsız olarak zaten barış sağlanır” dedi.Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de Güney Osetya ile Gürcistan arasında yeniden güçkullanılmasını önleyecek hukuki bağlayıcılık taşıyan bir belge imzalanması gerektiğinibildirdi.Rus İnterfaks Ajansı’nın önceki gün Batum açıklarında içinde Türk deniz piyadeleri bulunanbir Türk gemisinin beklediği yolundaki iddiası diğer kaynaklar tarafından doğrulanmadı.Ajansın haberini kullanan news.ru sitesi, ”Türk gemileri Gürcü kıyılarında Rus donanmasınıbekliyor” diye yazdı. Site ayrıca, Türk donanmasının Rusya’nın Karadeniz donanmasına oranlaiki kat güçlü olduğu yorumunda bulundu. Internetteki Ukrayna haber sitesi Sevodnya ise Gürcüordusunun Türkiye’den gönderilecek NATO’ya ait Patriot füzeleri ile Apachi helikopterlerinibeklediğini ileri sürdü.Rus birlikleri Güney Osetya’da kontrolü tamamen ele geçirirken, Gürcü güçleri dünGürcistan’a çekildi. G. Osetya’nın başkentinde sokaklar, tahrip olmuş, yanmış Gürcütankları ve zırhlı araçlarıyla dolu.Gürcistan ve Rusya arasında, Güney Osetya’nın kontrolü için çıkan savaşın seyrinin nasıl birhal alabileceğine dair çeşitli senaryolar üretiliyor. Reuters’a göre bunlardan bazılarışunlar:- Rusya, Gürcistan üzerindeki askeri baskısını Güney Osetya’daki olayların ardındanartırarak sürdürebilir. Bu şekilde ülke içinde oluşacak tepkiyle Gürcistan’ın Batı yanlısıDevlet Başkanı Mihail Saakaşvili’yi görevden ayrılmaya zorlayabilir ve halefinin Rusya’yabakışı daha yumuşak bir siyasetçi olmasını sağlayabilir.- Rusya, vatandaşlarının çoğunluğu Rus pasaportu taşıyan Güney Osetya’yı kalıcı olarak kenditopraklarına katabilir.- Rusya, Gürcistan’dan bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etmesi ve bu konuda gerekirsegüç kullanması için Abhazya’yı teşvik edebilir.- Gürcistan, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve resmi bir ateşkes sağlanması için AvrupaBirliği ya da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütlerdenaracılık yapmalarını isteyebilir.- Batılı ülkeler, çatışmaların durdurulması ve iki taraf arasında sorunların çözümü içindiyalog sürecinin başlatılmasına öncülük edebilir. Ancak bununla birlikte Batı dünyasının,Gürcistan’a askeri yardım yapma olasılığı düşük görünüyor.