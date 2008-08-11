Rusya ateşkes önerisini reddetti

Denizden Rus Donanması, batıdan Abhaz güçleri, kuzeyden yine Rus kuşatması altında olan
Gürcistan, Güney Osetya’dan çekildi. Gürcistan lideri Saakaşvili’nin ateşkes önermesiyle ilk
kez barış umudu doğdu, ancak Rus saldırıları artarak devam etti. Gürcistan güçlerinin, ateşkes çağrısına rağmen sabah erken saatlerde Güney Osetya'nın başkenti Şinvali'yi vurduğu, saldırıda 3 Rus barış gücü askerinin öldüğü bildirildi.
Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili bugün, AB temsilcilerinin önerdiği ateşkes taahhütnamesini de imzaladı ancak Rusya, 'Gürcü saldırıları hala sürüyor' diyerek ateşkes önerisini reddetti.
Saakaşvili bunun ardından yaptığı bir açıklama ise, Rusya ile çarpışmalarda 80 ila 90 Rus askeri uçağının düşürüldüğünü ve yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Rus askeri yetkilileri, bugün, Rus silahlı kuvvetlerinin Güney Osetya'daki kayıplarını 18 ölü ve 52 yaralı olarak açıklamış, 4 uçak kaybettiklerini bildirmişlerdi. Rusya, 14 askerinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.Ülkeleri savaşırken onlar yarıştı
Güney Osetya’ya saldırarak büyük komşusu Rusya’yı öfkelendiren Gürcistan, Abhazların yeni
cephe açması, Rus tanklarının başkent Tiflis’e ilerlediği haberleri ve denizden de ablukaya
alınması üzerine askerlerini çekerek Moskova’ya ateşkes önerdi, ancak Rus saldırıları artarak
devam etti. Böylece topyekün bir savaşa dönüşmesinden korkulan çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez barış umudu doğdu.
Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, dün sabahtan geçerli olmak üzere ateşkes ilan
ettiğini ve Gürcü birliklerinin Güney Osetya’dan çekilmeye başladığını açıklamıştı. 'Saakaşvili gitsin'
Amerikan kaynakları ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Condeleezza Rice’a, barışın sağlanabilmesi için Saakaşvili’nin iktidardan mutlaka ayrılması gerektiğini söylediğini bildirdi. Ancak Lavrov, “Rus vatandaşlarını öldürme emri veren Saakaşvili’ye artık ortağımız gözüyle bakamayız. Ama, söylediğimiz koşullar uygulanırsa Saakaşvili’nin geleceğinden bağımsız olarak zaten barış sağlanır” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de Güney Osetya ile Gürcistan arasında yeniden güç
kullanılmasını önleyecek hukuki bağlayıcılık taşıyan bir belge imzalanması gerektiğini
bildirdi. Türk gemileri bilmecesi
Rus İnterfaks Ajansı’nın önceki gün Batum açıklarında içinde Türk deniz piyadeleri bulunan
bir Türk gemisinin beklediği yolundaki iddiası diğer kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Ajansın haberini kullanan news.ru sitesi, ”Türk gemileri Gürcü kıyılarında Rus donanmasını
bekliyor” diye yazdı. Site ayrıca, Türk donanmasının Rusya’nın Karadeniz donanmasına oranla
iki kat güçlü olduğu yorumunda bulundu. Internetteki Ukrayna haber sitesi Sevodnya ise Gürcü
ordusunun Türkiye’den gönderilecek NATO’ya ait Patriot füzeleri ile Apachi helikopterlerini
beklediğini ileri sürdü. Gürcüler gitti, Ruslar geldi
Rus birlikleri Güney Osetya’da kontrolü tamamen ele geçirirken, Gürcü güçleri dün
Gürcistan’a çekildi. G. Osetya’nın başkentinde sokaklar, tahrip olmuş, yanmış Gürcü
tankları ve zırhlı araçlarıyla dolu. Bundan sonra ne olabilir?
Gürcistan ve Rusya arasında, Güney Osetya’nın kontrolü için çıkan savaşın seyrinin nasıl bir
hal alabileceğine dair çeşitli senaryolar üretiliyor. Reuters’a göre bunlardan bazıları
şunlar:
- Rusya, Gürcistan üzerindeki askeri baskısını Güney Osetya’daki olayların ardından
artırarak sürdürebilir. Bu şekilde ülke içinde oluşacak tepkiyle Gürcistan’ın Batı yanlısı
Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’yi görevden ayrılmaya zorlayabilir ve halefinin Rusya’ya
bakışı daha yumuşak bir siyasetçi olmasını sağlayabilir.
- Rusya, vatandaşlarının çoğunluğu Rus pasaportu taşıyan Güney Osetya’yı kalıcı olarak kendi
topraklarına katabilir.
- Rusya, Gürcistan’dan bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etmesi ve bu konuda gerekirse
güç kullanması için Abhazya’yı teşvik edebilir.
- Gürcistan, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve resmi bir ateşkes sağlanması için Avrupa
Birliği ya da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası örgütlerden
aracılık yapmalarını isteyebilir.
- Batılı ülkeler, çatışmaların durdurulması ve iki taraf arasında sorunların çözümü için
diyalog sürecinin başlatılmasına öncülük edebilir. Ancak bununla birlikte Batı dünyasının,
Gürcistan’a askeri yardım yapma olasılığı düşük görünüyor.