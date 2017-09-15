Rusya: Astana'da uzlaşmaya yaklaşıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülmekte olan Suriye görüşmelerinde Rusya'nın temsilcisi ‘çatışmasızlık bölgeleri' için Türkiye, İran ve Rusya'nın nihai anlaşmaya yaklaştığını duyurdu. Rus heyetinin başkanı Aleksander Lavrentyev Suriye'deki dört bölgenin daha çatışmasızlık kapsamına alınmasıyla ilgili anlaşmanın pek yakında imzalanabileceğini açıkladı.

Yeni güvenli bölgelerde ateşkes Rus askeri polisi tarafından denetlenecek. Humus ile başkent Şam'ın doğusunda ve Suriye'nin güneyinde bulunan üç bölgede Rus kuvvetlerinin denetleme faaliyetleri sürüyor. Çatışmasızlık bölgelerine Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in de dâhil edilmesiyle ilgili istişareler ise sürüyor. Rus diplomatlar İdlib konusunda da yakında anlaşma sağlanabileceğini belirtiyorlar.

Altıncı turu yapılan Astana'daki görüşmelere paralel olarak Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen Cenevre görüşmelerinde şimdiye kadar uzlaşmaya yaklaşılamadı. Cenevre'de Suriye krizinin siyasi boyutu ele alınırken Astana'da askeri ve teknik konular görüşülüyor.

Türkiye'den İdlib vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın beklentilerinin İdlib'in çatışmasızlık bölgesi haline gelmesi olduğunu söyledi. Kalın Astana buluşmalarının Cenevre görüşmelerine alternatif olmadığını ve sınıra çok yakın olduğu için İdlib ile alınacak kararın Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Suriye hükümet heyeti Perşembe günü Astana'da BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi. De Mistura kısa süre önce Ekim ayında Suriye hükümeti ile muhalefet arasında ‘maddesel' barış görüşmelerine başlanmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Cenevre'deki görüşmelerdeki en büyük grubu temsil eden Suudi Arabistan'ın desteğindeki Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) barış müzakerelerine başlanabilmesi için Beşar Esad'ın Suriye devlet başkanlığından ayrılmasını şart koşuyor. Moskova ve Kahire platformu olarak adlandırılan ılımlı gruplar ise aşırı talepler öne sürmüyorlar.

Suriye birlikleri Deyr ez Zor'da

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rus savaş uçaklarıyla ABD'nin liderliğindeki IŞİD karşıtı askeri koalisyonun Deyr ez Zor bölgesinde düzenledikleri operasyonlarda yedisi çocuk olmak üzere 39 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Suriye'deki kaynaklardan aldığı haberlerin doğruluk derecesini saptamanın mümkün olmadığı İnsan Hakları Gözlemevi Rus hava uçaklarından açılan ateşin El Mayadin kentinde 13 sivilin ölümüne sebebiyet verdiğini bildirdi.

Lübnan sınırındaki IŞİD militanları aileleriyle birlikte radikal dinci terör milisi tarafından kontrol edilen El Mayadin'e getirilmişti. Lübnan sınır bölgesinde Hizbullah ile IŞİD arasında cereyan eden şiddetli çatışmaların ardından radikal dincilerin bölgeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Varılan anlaşma, militanların IŞİD'in Irak sınırı yakınlarındaki son kalesi olan ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor'a gönderilmesini öngörmekteydi.

Rus hava kuvvetlerinin desteğindeki Suriye hükümet birliklerinin vilayet merkezi Deyr ez Zor'un yüzde 65'ini kontrol altına aldığı ve IŞİD'i topyekûn kentten sürmeye hazırlandığı haber verildi. IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon Fırat'ın doğu yakasında IŞİD ile mücadele eden Kürt-Arap koalisyonunu da destekliyor.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre 2011 ilkbaharında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 330 bin kişi öldü.

DW,AFP/AG,BK

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