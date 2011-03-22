-RUSYA AŞIRI GÜÇ KULLANILMASINDAN ENDİŞELİ MOSKOVA (A.A) - 22.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'e, "Libya'da gelişigüzel güç kullanımı yüzünden sivil kayıpların artmasından endişe duyduklarını" söyledi. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Medvedev'in temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen Gates ile Moskova yakınlarındaki rezidansında görüştüğü belirtilerek, "Medvedev, BM Güvenlik Konseyi'nin uçuşa yasak bölge kararının uygulanma şekli ve hava saldırılarında gelişigüzel güç kullanımıyla sivil kayıpların artması olasılığına yönelik kaygısını dile getirdi" denildi. Medvedev'in görüşmede Libya sorununun barışçıl çözümü için arabulucu görevi üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede, Libya'ya karşı başlatılan harekete Rusya'nın katılımı konusu ele alınmadı" ifadesine yer verildi. Gates'in görüşmede özellikle Avrupa'daki füze kalkanı konusuna yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, Medvedev'in Rusya'nın bu konudaki pozisyonunu bir kez daha dile getirdiği kaydedildi. Medvedev ile Gates'in görüşmesinin başında gazetecilerin sadece görüntü almasına izin verildi. -20 TOMAHAWK FÜZESİ FIRLATILDI ABD Afrika Komutanlığının bir yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Libya'daki ''hava savunma hedeflerine ve diğer hedeflere'' toplam 20 Tomahawk füzesi fırlatıldı. Yetkili, füzelerin ABD ve İngiliz denizaltı ve savaş gemilerinden fırlatıldığını kaydetti. -"KOALİSYON GÜÇLERİNİN ASIL AMACI SİVİLLERİ KORUMAK DEĞİL" Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, "karşı karşıya bulunduğumuz sorun, koalisyon güçlerinin meşru bir hükümete karşı savaşın tarafı olması" dedi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'taki karargahının bombalanmasının, Kaddafi'nin hedef alındığını, öldürülmek istendiğini gösterdiğini belirten Kaim, ateşkes çağrısında da bulundu. Libya'nın istikrarı için ilgili tüm tarafların ateşkes ilan etmesini isteyen Kaim, Libya hükümetinin, ülkenin etkili aşiretlerinden, hükümetle isyancılar arasında diyalog sürecinin başlatılması için yardım etmelerini istediğini de kaydetti. -BAŞKENT TRABLUS'TA UÇAKSAVAR ATEŞİ VE PATLAMALAR Trablus'ta havanın kararmasıyla birlikte yoğun bir uçaksavar ateşi başladı. Kentte sık sık patlama sesleri de duyuluyor. Cumartesi gecesi başlayan hava operasyonları bugün dördüncü gününde.