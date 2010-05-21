Rusya arşivlerini açıyor

T24-



Rusya Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, bakanlığın bu konuda zaten çalıştığını ve şu ana kadar 230 bin saha raporunun küçük ama önemli bir kısmının "Halkların Kahramanca Davranışları" adlı internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.





Serdyukov, bu siteyi de şu ana kadar 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ve bunun da bu belgelere yönelik büyük ilginin ispatı olduğunu belirterek, "Savaş arşivlerimizin dijital ortama geçirilme işlemlerinin 2012 yılının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.





Arşivlerin sınıflandırılması çalışmalarının 2007 yılından beri devam ettiğini vurgulayan Serdyukov, ayrıştırılması ve dijital ortama aktarılması gereken belgelerin 100 milyon sayfadan fazla ve yaklaşık 400 ton ağırlığında olduğunu söyledi.