Rusya, Apple ve Google'ın Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçim müdahalesi" sayılabileceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya, parlamento seçimlerine kısa süre kala Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etti.

17-19 Eylül arasında yapılacak seçimlerde Navalni ve ona yakın isimler de dahil olmak üzere birçok muhalif siyasetçinin pusulada yer alması engellendi.

Rusya'nın iletişim denetim kurumu Roskomnadzor, teknoloji devleri Apple ve Google'dan Navalni'nin aplikasyonunu dijital mağazalarından kaldırmalarını istemişti. Perşembe günü Roskomnadzor, "yasalara uymamaları durumunda" şirketlere suçlamalar yöneltilebileceğini ifade etti.

Rus haber ajanslarında yayımlanan açıklamada, "Rusya'da yasaklı radikal organizasyonların çalışmalarında rol almak da suç teşkil eder" denildi. Açıklamada aplikasyonun engellenmemesinin "seçimlere müdahale" kabul edilebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'li teknoloji devlerinin Rus yetkililerin "yasa dışı içerikleri" silme taleplerini dinlememesinin "sistemik" hale geldiğini dile getirdi.