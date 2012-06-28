Rusya Annan'ın Suriye planını kabul etti

Rusya ve Birleşmiş Milletler'in öne çıkan üyeleri Kofi Annan'ın Suriye için geçiş sürecini yönetecek, muhalifleri de kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulması önerisini kabul etti.

Batılı diplomatlar kurulacak hükümette hem şu anki hükümetten hem de muhalefetten temsilciler bulunacağını, ancak yeni yönetimin otoritesinin tüm kesimler tarafından kabul edilmesine çalışılacağını söyledi.

Her ne kadar şimdilik Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeni hükümette görev almayacağı düşünülse de, Rusya'nın buna sıcak bakıp bakmadığı bilinmiyor. Tasarı Cumartesi günü BM'nin ilgili komisyonu tarafından tartışılacak.

Reuters'a konuşan bir diplomat Annan'ın geri dönülemez ve detaylı bir plan yaratmak istediğini, bunu sağlamak için de geçici bir ulusal birlik hükümeti kurmak istediğini söyledi.

Adı açıklanmayan diplomat "Bu yeni hükümette şimdiki iktidar ve muhalefet temsilcileri, ve ayrıca ülke için önemli başka isimler de bulunacak. Fakat normalleşme sürecine zarar verebileceği düşünülen isimlerin yeni hükümetin dışında tutulması gerekecek" dedi.

"Dönüm noktası"



BBC muhabiri Barbara Plett bu açıklamanın Esad'ın hükümetin dışında kalacağını gösterdiğini, ancak henüz bu konuda resmi bir yorum yapılmadığını söyledi,. Rusya bir süredir Esad'ın dış müdahale ile iktidardan alınmasına karşı çıkıp, ülkenin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyordu.

Aylarca süren çatışmaların ardından Nisan ayında Suriye hükümeti altı adımlı barış planını uygulamaya sokmayı kabul etmişti.

BM gözlemcileri süreci gözlemlemek için Suriye'ye gitmiş; ancak ateşkesin hiç bir zaman sağlanamaması nedeniyle görevlerini ertelemek durumunda kalmışlardı. Cumartesi günü BM toplantısına katılacak olan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton "Annan'ın planı uygulamaya sokulursa Suriye halkını etkileyen trajik durumla ilgili bir dönüm noktasına ulaşılacak" dedi.

Barış planı Cenevre'de BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve aralarında Türkiye, Irak, Kuveyt ve Katar'ın da bulunduğu bölgesel güçler tarafından tartışılacak.

Rusya'nın BM elçisi Vitaly Churkin, Moskova'nın ''yabancı temsilcilerle konuyu tartışmak için sabırsızlandığını'' söyledi ve bu toplantı sayesinde Suriye'de çatışmaların sona erdirilip politik pazarlıkların başlayacağını umduklarını dile getirdi.

Çarşamba günü rejim yanlısı uydu kanalı El İhbariye kanalına düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Eylemciler ayrıca Humus'ta da çatışmaların devam etmekte olduğunu söyledi.

Salı günü Şam'da yaşanan çatışmalar muhalefet temsilcileri tarafından şimdiye kadar yaşananların en kötüsü olarak tanımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Esad Çarşamba günü ülkesinin "her açıdan savaş halinde" olduğunu söylemişti.

Annan'ın yardımcısı Jean-Marie Guehenno ise Suriye'deki şiddet olaylarının Nisan ayındaki seviyeye yeniden ulaştığını hatta daha da kötü durumda olabileceğini söyledi.

BM Suriye'de Mart 2011'de demokrasi yanlısı protestoların başlamasından bu yana 10 bin kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Suriye hükümeti ise Haziran ayında yaşanan olaylarda 6947 Suriyelinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. (BBC Türkçe)