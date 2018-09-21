Rusya: Ankara ve Moskova, İdlib'in sınırları konusunda mutabakat sağladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova'nın askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

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Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi.

"Suriye ordusuna saldırılar engellenecek"

Rusya ve Türkiye'nin İdlib kararını 'ara adım' olarak nitelendiren Lavrov, silahsızlandırılmış bölgenin Suriye ordusuna ve Hmeymim üssüne saldırıları engelleyeceğini kaydetti.

Lavrov, "Bu elbette ara adım, zira sadece bir silahsızlandırılmış bölge kuruluyor. Ancak bu aynı zamanda gerekli bir adım, zira bu bölgenin kurulması, İdlib gerilimi azaltma bölgesinden Suriye ordusu mevzilerine ve Hmeymim'deki Rus üssüne saldırıları önleme imkanı sunacak. İdlib anlaşması, her şeyden önce terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"El Nusra, ekimde bölgeden çıkmalı"

Lavrov, El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarının ve tüm ağır silahların ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğini gerektiğini de söyledi.

Fırat'ın doğusu

Diğer taraftan Lavrov, Suriye'nin bütünlüğüne yönelik ana tehdidin ABD'nin kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu kıyısından yükseldiğini öne sürdü. Suriye muhalefetinin İdlib anlaşmasının ülkenin bütünlüğünü bozacağı yönündeki değerlendirmelerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değerlendirmelerin BM Güvenlik Konseyi kararında altı çizilen Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme amacına hizmet ettiğini söyleyemeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ana tehdit, ABD'nin doğrudan kontrol ettiği ve fiiliyatta bağımsız özerk yapıların kurulduğu Fırat'ın doğusundan yükseliyor."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesi İdlib olmuştu. Erdoğan ve Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptıkları basın açıklamasında, İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Suriye’nin İdlib vilayetinde, "15 Ekim’de bir silahsızlanma bölgesi kurmaya karar verdiklerini” açıklamıştı. Putin, bu bölgenin "15 ila 20 kilometrelik” bir alanı kapsayacağını da sözlerine eklemişti. "Erdoğan'ın teklifi ile ağır silahların da çekilmesi kararını aldıklarını” belirten Putin, bütün silahlı muhaliflerin bölgeden çekileceğini ifade etti. Putin, bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılacağını söylemişti.