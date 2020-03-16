Rusya Anayasa Mahkemesi, Putin'in 2036'ya kadar hüküm sürmesine onay verdi

Rusya Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan yasa değişikliğini onayladı. Mahkeme, Putin'in Rusya yasalarını ihlal etmediği yönünde açıklama yaptı.

Mevcut anayasaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in görevde kaldığı toplamda dört ve ardışık iki dönemin ardından 2024'te koltuğunu devretmesi gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Putin'in iki dönem daha seçilmesine olanak tanıyacak değişiklikler Duma'da onaylanmıştı.

Geçen hafta Duma'da yaptığı konuşmada gelecek dönemde de aday olabileceğinin sinyalini veren Putin, görev dönemi sayısının "sıfırlanabileceğini" belirtmiş, "Bu olabilir. Eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir değişiklik yaparsa bu anayasaya karşı olmaz" diye konuşmuştu.

20 yıldır iktidarda olan 67 yaşındaki Putin, Rusya'da Josef Stalin'den sonra en uzun süre görev yapmış lider unvanını taşıyor.