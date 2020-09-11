Rusya, Almanya'ya Navalni ile ilgili soruşturmayı takip etmesi için polis göndermek istiyor

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Rusya polisi, Almanya'dan Noviçok'la zehirlenen ve Berlin'de tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin soruşturmasını takip etmek için dedektif göndermek istediğini belirtti.

Rusya ulaştırma polisi, Navalni'nin rahatsızlanmasıyla ilgili ön soruşturma başlattıklarını ve Almanya'dan Alman dedektiflerin yürüttüğü süreci takip etmek için izin isteyeceklerini ifade etti.

Yapılan açıklamada Rus polislerin "ek sorular sorabileceği" belirtildi. Talebin kabul edilmesi durumunda gönderilecek kişiler arasında iç ilişkiler dedektifleri ve bir "uzman"ın bulunacağı belirtildi.

Birçok batı ülkesi Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında Moskova'nın olabileceğine dair endişeleri olduğunu ifade etmişti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Rus muhalif liderin bu hafta suni komadan çıktığı açıklandı.