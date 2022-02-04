Rusya, Alman devlet yayıncısı DW'nin Moskova bürosunu kapatma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Rusya, Berlin'in Batı Avrupa ülkesinde Almanca yayın yapan RT DE'yi yasaklamasına karşılık olarak Almanya'nın devlet yayıncısı Deutsche Welle'nin Moskova bürosunu kapatacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkedeki tüm DW çalışanlarının akreditasyonlarının iptal edileceğini ve DW'nin uydu ve diğer yayın yollarının ülkede engelleneceğini belirtti.

Bakanlık, aynı zamanda DW'yi 'yabancı ajan' ilan etmek için de prosedürün başlatılacağını ifade etti. Rus devleti, yabancı ülkeler tarafından fonlanan kişi ve kurumlara karşı bu uygulamayı yürütüyor.

DW Direktörü Peter Limbourg, kararı "absürt" olarak nitelendirdi.

Alman devlet yayını yöneticisi, Rus yetkililer gelip büroyu kapatana kadar çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Limbourg, "Sonunda burası kapatılsa bile Rusya ile ilgili haberlerimiz etkilenmeyecek. Aksine daha çok haber yapacağız" dedi.

Almanya medya denetleme kurumu bu hafta Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı 'RT DE'nin ülkede yayın yapmasını yasakladı. Yapılan açıklamada RT DE'nin "gerekli yayın lisansı olmadığı için" yasaklandığı ifade edildi.

RT DE, kararın 'yasa dışı' olduğunu ve Berlin'in siyasi baskısı nedeniyle alındığını iddia etti. Kanal, merkezlerinin Moskova'da olduğunu ve Sırbistan'dan aldıkları lisansın Almanya'da da yayın yapmak için geçerli olduğunu belirtti.