Rusya, AKPM'ye ödeyeceği 11 milyon euroluk katkı payını bloke etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Konseyi bütçesi için ayırdığı katkı payının bu yılki üçüncü kısmını ödememe kararı aldıklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Konseyi'ne katkı payı ödemelerinin kademeli olarak yapıldığını belirten Volodin, yıl sonunda yapılması beklenen üçüncü ödemenin bloke edildiğini ifade etti. Volodin, bloke edilen tutarın 11 milyon euro civarında olduğunu kaydetti.

Volodin, kararın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko tarafından desteklendiğinin altını çizdi.

Umahanov: Rusya haklı bir tepki verdi

Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rusofobik eğilim göz önüne alındığında, Rusya'nın haklı bir tepki verdiğini savundu.

Rusya, AKPM'ye en fazla kaynak aktaran ülkeler arasında

Rusya, 32 milyon euro ile Türkiye, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'yla birlikte Avrupa Konseyi'nin bütçesine en fazla kaynak aktaran ülkeler arasında yer alıyor.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası ipler kopmuştu

AKPM, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rusya, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyurmuştu.