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Dünya

Rusya, Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Rusya elindeki tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un öncülüğündeki Kuzey Filosu'nu, önümüzdeki aylarda Akdeniz'e gönderecek.

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Rusya elindeki tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un öncülüğündeki Kuzey Filosu'nu, önümüzdeki aylarda Akdeniz'e gönderecek.

Rusya Ana Donanma Üssü'nde görevli bir yetkilinin Itar-Tass ajansına verdiği bilgiye göre, Amiral Kuznetsov 13 Kasım'da Barents Denizi'ne açılacak. Barents Denizi'nde yaklaşık bir hafta kalacak Amiral Kuznetsov, bu süre zarfında güvertesine iniş yapacak sekiz Su-33, çok sayıda MiG-29K model savaş uçağı ve iki Ka-27 helikopterle tatbikatlar gerçekleştirecek.

Amiral Kuznetsov, 19 Kasım'da ise üç aylık Akdeniz ve Kuzeydoğu Atlantik seferine çıkacak. 

Itar-Tass'a konuşan Rus yetkilinin açıklamasına göre, söz konusu sefere Amiral Kuznetsov'un dışında, denizaltı savar Amiral Chabanenko gemisi ve bir grup taşıyıcı gemi daha katılacak. Yetkili, gemilerin "tarama ve muharebe desteği amacıyla" gönderildiğini belirtti.

Itar-Tass, Rus gemilerinin hangi yabancı limanları ziyaret edeceğinin henüz belli olmadığını bildirdi. Ancak Rus yetkili, gemilerin bölge ülkeleriyle yapılacak ortak tatbikatlara katılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Rus Kuzey Filosu'ndan “Severomorsk” isimli muhrip, bu hafta başında Aden Körfezi'nden dönüşte Suriye'nin Tartus limanına uğramıştı.

"Amiral Kuznetsov" Akdeniz'e son olarak 2008-2009 kış aylarında açılmış, Türkiye ve Suriye'deki limanlara da uğramıştı.


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