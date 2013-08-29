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Dünya

Rusya Akdeniz'e denizaltısavar ve savaş gemisi gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile bir araya geldi

29 Ağustos 2013 14:11

Rusya'dan 'savaşa girmeyeceğiz' açıklamasının ardından bunun tam tersi yönde çok kritik bir hamle geldi. Rus Interfax haber ajansının haberine göre Rusya, Akdeniz'e denizaltı avcısı destroyer ve savaş gemileri gönderiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bazı ülkelerin Suriye’ye askeri harekat gerçekleştireceklerini ilan etmesinin uluslararası hukuk normlarına meydan okuma anlamına geldiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile bir araya geldi ve Suriye’nin son durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Gatilov, bazı devletlerin Suriye’ye bir askeri harekat için planlarını ilan etmesinin BM ve diğer uluslararası hukuk kurallarına açık bir meydan okuma anlamına geldiğini vurguladı.

Gatilov, şöyle dedi:

"Şu anda siyasi ve diplomatik araçların maksimum şekilde kullanılması gerekiyor. Suriye’de olası kimyasal silah kullanımını araştıran BM uzmanlarının çalışmalarını tamamlamaları ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan çalışmanın rapor edilmesi sağlanmalıdır."

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